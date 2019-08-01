Uyuşturucu taciri tutuklandı Balıkesir’de polisin uyuşturucu madde satarken yakaladığı zanlı, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Balıkesir’de polisin uyuşturucu madde satarken yakaladığı zanlı, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucuyla mücadele kapsamında il genelinde sokak satıcılarına yönelik başlatılan planlı operasyonda uyuşturucu ticareti yapan D.Ş. yakalandı.

Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adli makamlara sevk edilen zanlı çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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