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Uyuşturucu taciri için ibretlik karar: Yüzlerce kişinin önünde idam edildi!

Daily Mail'in haberine göre, Çin mahkemesinin aldığı kararla, bir uyuşturucu taciri açık bir spor stadyumunda yüzlerce kişinin önünde idam edildi.

30 Haziran 2018 Cumartesi 22:45
Uyuşturucu taciri için ibretlik karar: Yüzlerce kişinin önünde idam edildi!

Yerel haber ajanslarına göre Çin'in Haikou bölgesine ki stadyumda yüzlerce kişi önünde uyuşturucu taciri idam edildi.

Gazetelere göre, idamın bu şekilde yapılması Çin polisinin "uyuşturucuyla mücadele" günü için bir bilinçlendirme kampanyasının bir parçası olduğu belirtiliyor.

Mahkeme, mahkum Sai Lekin'i yoğun şekilde kullanılan bir uyuşturucu olan metamfetamin satmakla cezalandırdı.

Gazetelerin aktardığına göre, büyük bir seyirci kitlesine idam cezalarının infazını izletmenin bu şekilde farkındalık oluşturmayı amaçladığı bildirdi.

 

Haber Tarihi: 30 Haziran 2018 Cumartesi 22:45
  1. uyuşturucu taciri
  2. Çin
  3. idam
  4. idam cezaları

YORUM YAZ

  • Osman ÖzkanOsman Özkan5 sa önce
    idam cezaları acilen bizim ülkemizde,de uygulanmalıdır aksı takdirde güzel vatanımız izzet ve şerefini yitirmiş tacizciler esrarkeşlerve tecavüzcülerin seri üretim merkezine dönuşüyor vede dönüştu maalesef vatan sevgisi olan her insan bu idam cezasının acilen uygulamaya geçirilmesi için elinden geleni yapmalıdır.
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