Uyuşturucu taciri için ibretlik karar: Yüzlerce kişinin önünde idam edildi!

Yerel haber ajanslarına göre Çin'in Haikou bölgesine ki stadyumda yüzlerce kişi önünde uyuşturucu taciri idam edildi.

Gazetelere göre, idamın bu şekilde yapılması Çin polisinin "uyuşturucuyla mücadele" günü için bir bilinçlendirme kampanyasının bir parçası olduğu belirtiliyor.

Mahkeme, mahkum Sai Lekin'i yoğun şekilde kullanılan bir uyuşturucu olan metamfetamin satmakla cezalandırdı.

Gazetelerin aktardığına göre, büyük bir seyirci kitlesine idam cezalarının infazını izletmenin bu şekilde farkındalık oluşturmayı amaçladığı bildirdi.