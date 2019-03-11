0553 313 94 23

Uyuşturucu taciri dedektör köpek Jack’ten kaçamadı

Kayseri’de İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin narkotik köpeği Jack ile yaptığı aramalarda 985 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

11 Mart 2019 Pazartesi 15:47
Uyuşturucu taciri dedektör köpek Jack’ten kaçamadı

Kayseri’de İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin narkotik köpeği Jack ile yaptığı aramalarda 985 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre Kayseri’ye yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği ihbarı üzerine İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir yolcu otobüsünü durdurdu. Yolcu otobüsünde narkotik dedektör köpeği Jack yardımı ile yapılan aramalarda bir bagajda 985 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.


Bagajın sahibi olan 51 yaşındaki V.İ. gözaltına alınırken hakkında Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan işlem başlatıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 15:47
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali'ne doğru
    1. Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro..
    2. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hindistan..
    3. "Size bir sürprizimiz var" diyen..
    4. Fas'tan İİT ülkelerine..
    5. Gaziantep gıda sektörü Japonya açılımı
    6. Sağlık Bakanı Koca: "2023’e kadar..
    7. "Taş üstüne taş koyana 'evet' deyip,..
    8. Bitlis’ten ezana yapılan saygısızlığa..
    9. Kadınlar günü GTO’da coşkuyla kutlandı
    10. “Yüzde 2,6'lık büyüme memnuniyet verici”
    11. Bozbey, ‘Doğa Dostu Belediye Başkanı..
    12. Kadıköy'de denizde farklı yerlerde 2..
    13. "2019'u da rekorlar yılı olarak..
    14. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hindistan..
    15. Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih:..
    16. Kesin ihraç talebi Edremit’te şok..
    17. Kumar oynayan 61 kişiye 19 bin 840..
    18. Kırıkkale’de uyuşturucu ticareti..
    19. Ağrı merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 15..
    20. Karacabey’e Orman İşletme Müdürlüğü..
    21. CHP'de neler oluyor! Önce ihraç sonra..
    22. Tokyo Olimpiyatları baraj yönergesi..
    23. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "82..
    24. CHP’li Özel, feminist eylemcileri..
    25. Bakan Ersoy, Levent Vadisi’nde
    26. “Yüzde 2,6'lık büyüme memnuniyet verici”
    27. Gaziantep Alg Spor, Kireçburnu maçını..
    28. Aç kalan tilki, balıkla beslendi
    29. Adana’da şubat ayında 2 bin 27 araç..
    30. Ankara'da e-spor etkinliği yapıldı
    Hocalar kovuldu PKK’lılar görevde
    Hocalar kovuldu PKK’lılar görevde
    Bakan tarih verdi! Poşetten sonra sıra ona geliyor
    Bakan tarih verdi! Poşetten sonra sıra ona geliyor
    Ezana hakaret eden alçaklara CHP'den destek!
    Ezana hakaret eden alçaklara CHP'den destek!
    Ezana hakarete tepki gösteren gruba polisten sert müdahale!
    Ezana hakarete tepki gösteren gruba polisten sert müdahale!
    Alman başkan Türkiye'ye onun için geldi! 'Seçimlerde onu destekleyin'
    Alman başkan Türkiye'ye onun için geldi! 'Seçimlerde onu destekleyin'

    Günün Karikatürü

    10 Mart 2019
    Melih Gökçek'ten ezanı ıslıklayan kadınlara zehir zemberek sözler!
    Melih Gökçek'ten ezanı ıslıklayan kadınlara zehir zemberek sözler!
    Temel Karamollaoğlu partililere kızdı: Şunu bile ayarlayamıyorsak vay halimize...
    Temel Karamollaoğlu partililere kızdı: Şunu bile ayarlayamıyorsak vay halimize...