Uyuşturucu taciri 3 kişi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmada 5 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipler 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. 22 polis ve narkotik köpeğin katılı operasyonda 5 şüpheli yakalanırken şüphelilerin evlerinde yapılan aramada15,03 gram metamfetamin, 1,33 gram esrar, 1 adet hassas terazi, 1 adet 9 mm çapında mermi, 18 adet 9 mm mermi, 2 adet 7,62 mm mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan Ş.A., E.K., Ş.A., U.İ. ve B.D. emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilirken şüphelilerden Ş.A., U.İ. ve B.D. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Adliyeye sevk edilen diğer iki şüphelinin ise adli kontrol ile serbest bırakıldığı öğrenildi.