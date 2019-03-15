Uyuşturucu taciri 2 kişi tutuklandı Balıkesir’de uyuşturucu satıcısı 2 kişiyi polis yakaladı.

Balıkesir’de uyuşturucu satıcısı 2 kişiyi polis yakaladı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmada; Balıkesir’e Bursa ilinden uyuşturucu madde getireceği değerlendirilen araç kontrol noktasını görünce, kırsal mahalle yoluna girdi. Polis ile zanlılar arasında yapılan kovalamaca neticesi araç durduruldu. F.S.G. ile A.B. bulunduğu araç içinde yapılan aramada bin 959 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Yakalanan F.S.G. ile A.B. gözaltına alınarak yapılan soruşturma sonrası çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.