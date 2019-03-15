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Uyuşturucu taciri 2 kişi tutuklandı

Balıkesir’de uyuşturucu satıcısı 2 kişiyi polis yakaladı.

15 Mart 2019 Cuma 10:55
Uyuşturucu taciri 2 kişi tutuklandı

Balıkesir’de uyuşturucu satıcısı 2 kişiyi polis yakaladı.


İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmada; Balıkesir’e Bursa ilinden uyuşturucu madde getireceği değerlendirilen araç kontrol noktasını görünce, kırsal mahalle yoluna girdi. Polis ile zanlılar arasında yapılan kovalamaca neticesi araç durduruldu. F.S.G. ile A.B. bulunduğu araç içinde yapılan aramada bin 959 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.


Yakalanan F.S.G. ile A.B. gözaltına alınarak yapılan soruşturma sonrası çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 10:55
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