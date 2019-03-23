Uyuşturucu taciri 2 kişi gözaltına alındı Kayseri’de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalarda iki kişi 8 gram metamfetamin maddesi ile yakalandı.

Kayseri’de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalarda iki kişi 8 gram metamfetamin maddesi ile yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda H.T(24)ve S.Y(23)yakalandı. Zanlıların yapılan üst aramalarında 8 fişek halinde 8 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Yetkililer yakalanarak gözaltına alınan H.T(24)ve S.Y(23) hakkında Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan işlem başlatıldığını bildirdi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.