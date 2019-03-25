Uyuşturucu şüphelileri serbest
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, bir miktar uyuşturucu maddenin yanı sıra ruhsatsız silahla birlikte yakalanan ve bu sabah adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkartıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.25 Mart 2019 Pazartesi 17:36
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, bir miktar uyuşturucu maddenin yanı sıra ruhsatsız silahla birlikte yakalanan ve bu sabah adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkartıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
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