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Uyuşturucu şüphelileri serbest

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, bir miktar uyuşturucu maddenin yanı sıra ruhsatsız silahla birlikte yakalanan ve bu sabah adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkartıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

25 Mart 2019 Pazartesi 17:36
Uyuşturucu şüphelileri serbest

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, bir miktar uyuşturucu maddenin yanı sıra ruhsatsız silahla birlikte yakalanan ve bu sabah adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkartıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 17:36
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