Uyuşturucu şüphelileri serbest Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, bir miktar uyuşturucu maddenin yanı sıra ruhsatsız silahla birlikte yakalanan ve bu sabah adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkartıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, bir miktar uyuşturucu maddenin yanı sıra ruhsatsız silahla birlikte yakalanan ve bu sabah adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkartıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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