0553 313 94 23

Uyuşturucu suçlarına idam cezası geliyor!

Ada ülkesi Sri Lanka'da kabine, uyuşturucuyla bağlantılı suçlara idam cezasının geri getirilmesini onayladı.

11 Temmuz 2018 Çarşamba 13:48
Uyuşturucu suçlarına idam cezası geliyor!

Haber sitesi The Hindu'ya göre, Budist Düzen Bakanı Gamini Jayawickrema Perera'nın, kabinenin uyuşturucu suçlarına idam cezasının geri getirilmesini oy birliğiyle kabul ettiğini açıkladı.

Perera, Sri Lanka Devlet Başkanı Maithripala Sirisena'nın ciddi suçlara caydırıcı olması bakımından idam cezasının geri getirilmesi için baskı altında olduğunu dile getirdiğini hatırlatarak "Mahkumların, cezaevinden suçları yöneterek ülkeyi mahvetmesine izin veremeyiz." ifadesini kullandı. 

Sri Lanka'da idam yasası bulunuyor ancak ülkede 1976'dan bu yana ceza uygulanmıyor. Ülkede idam mahkumları ömür boyu hapis yatıyor. 

Haber Tarihi: 11 Temmuz 2018 Çarşamba 13:48
  1. Sri Lanka
  2. İdam

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Karayolları Genel Müdürlüğü 2018 KGM personel alım şartları ve başvuru tarihi
    1. Karayolları Genel Müdürlüğü 2018 KGM..
    2. Silivri TOKİ kura sonuçları isim..
    3. Silivri TOKİ konutları kura çekim..
    4. Yunanistan'dan Rus diplomat yaptırımı
    5. Adnan Oktar ve kediciklerine destek..
    6. TOKİ Silivri konutları şehit yakını..
    7. Kuşadası’nda uyuşturucu operasyonu: 5..
    8. Adnan Oktar'ın tüm suçlarının listesi...
    9. Emir'in yaptığı hareket faciada..
    10. Barcelona'dan Arda Sel için başsağlığı..
    11. Merkel'den Trump'a Rusya cevabı!
    12. Tülay Kumaşçı gözaltına mı alındı?
    13. İşte Adnan Oktar'ın el konulan mal..
    14. EYT'lilerin mağduriyetini yeni kabine..
    15. TOKİ Silivri kura sonuçlarıSilivri..
    16. Volkan: Onda kendimi görüyorum
    17. TOKİ Silivri konutları şehit..
    18. İsrail basınından Adnan Oktar ve..
    19. Yol kenarında yaralı bulunmuştu:..
    20. Karadeniz'deki teröristlerin Kobra..
    "İnşallah İbrahim kalın olmaz"
    "İnşallah İbrahim kalın olmaz"
    Mürit kılığında Adnan Oktar'ın yanına sızan gazeteciden şok eden ifadeler!
    Mürit kılığında Adnan Oktar'ın yanına sızan gazeteciden şok eden ifadeler!
    İşte yeni kabinede yer almayan isimler
    İşte yeni kabinede yer almayan isimler
    Yeni kabinede HDP’nin aklını alan detay!
    Yeni kabinede HDP’nin aklını alan detay!
    Babası cezayı kesti, sapığı hadım etti!
    Babası cezayı kesti, sapığı hadım etti!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Diriliş oyuncusuna büyük vefasızlık...Dansözlü parti verdiler!
    Diriliş oyuncusuna büyük vefasızlık...Dansözlü parti verdiler!
    Süleyman Soylu yemin etti, CHP'liler korkudan böyle kaçtı!
    Süleyman Soylu yemin etti, CHP'liler korkudan böyle kaçtı!