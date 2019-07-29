0553 313 94 23

Uyuşturucu sevkiyatçıları polisi bile şaşkına çevirdi

Mersin polisinin uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirdiği operasyonlarda 160 gram metamfetamin ile 5 kilogram skunk maddesi ele geçirilirken, zanlılardan birinin uyuşturucuyu ayaklarına bantladığı, diğerinin ise tekstil ürünlerinin içerisinde kargo ile göndermeye çalıştığı ortaya çıktı.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 13:36
Uyuşturucu sevkiyatçıları polisi bile şaşkına çevirdi

Mersin polisinin uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirdiği operasyonlarda 160 gram metamfetamin ile 5 kilogram skunk maddesi ele geçirilirken, zanlılardan birinin uyuşturucuyu ayaklarına bantladığı, diğerinin ise tekstil ürünlerinin içerisinde kargo ile göndermeye çalıştığı ortaya çıktı.


İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalarda doğu illerinden kente bir şahsın yolcu otobüsünde uyuşturucu madde getireceğinin bilgisine ulaşıldı. Alınan istihbarat üzerine kentte giriş yapan bazı otobüslerde arama yapan ekipler, bir şahsın üzerinde bacaklarına sarılmış 2 parça halinde 160 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan M.A., ifadesinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.



Tekstil malzemelerinin içinde uyuşturucu sevkiyatı


Başka bir çalışmada da batı illerinden Mersin’e yüklü miktarda uyuşturucu gönderileceğinin istihbaratını alan ekipler, yaptıkları çalışmalarda kaçakçılığın bir kargo firması üzerinden yapılacağını belirledi. Elde edilen bilgiler doğrultusunda taşımacılık firmasını izlemeye alan ekipler, bahse konu kargo paketini alan alıcıyı yakalayarak arama yaptı. Yapılan aramada tekstil malzemeleri içerisine gizlenmiş vaziyette 5 kilogram skunk maddesi ele geçirildi.


Kargoyu teslim alan Ç.A. isimli şahıs ifadesinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 13:36
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Antalya'da nemden bunalan sahile akın etti
    1. Antalya'da nemden bunalan sahile akın..
    2. TİKA'dan Hırvatistan'da 4. Tarda..
    3. Başkent EDAŞ, hedeflerini başarıyla..
    4. BES'te kategorilerine göre en fazla..
    5. En fazla kaybettiren BES fonları
    6. Spot piyasada doğal gaz fiyatları
    7. BES'te kategorilerine göre en fazla..
    8. Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı..
    9. Başkan Böcek, Tütüncü’yü ağırladı
    10. Kuzey Makedonya’da 79 kaçak mülteci..
    11. En fazla kazandıran BES fonları
    12. BES fonu istatistikleri
    13. Mutlu şehrin mutlu üniversitesinde..
    14. Masada 3 önemli konu var... Ankara'da..
    15. Üst Klasman Hakemleri sezon öncesi..
    16. Evinde uyuşturucu içiren şahıs..
    17. Çocuklar, Badminton sporuyla daha mutlu
    18. Bu laboratuvar ile 70 milyon dolar..
    19. Akkuyu NGS’nin inşaatı devam eden 1..
    20. Kategorilerine göre en fazla..
    21. Burhaniye’de camiye gelen gençler..
    22. Kategorilerine göre en fazla..
    23. Alacak verecek kavgasında kan aktı: 1..
    24. En fazla kazandıran yatırım fonları
    25. En fazla kaybettiren yatırım fonları
    26. Özel Sporcular IPC Gençler Dünya..
    27. Ayancık’ta festival coşkusu
    28. Gedelek’te gelenek sürüyor
    29. Bu da düğün çaycısı
    30. Mohikanlar gözünü Avrupa’ya dikti
    MHP’li Cemal Enginyurt’tan Gül, Davutoğlu ve Babacan yorumu
    MHP’li Cemal Enginyurt’tan Gül, Davutoğlu ve Babacan yorumu
    Sivas ve Bitlis hakkındaki tepki çeken sözlerinin ardından Soyer'den açıklama!
    Sivas ve Bitlis hakkındaki tepki çeken sözlerinin ardından Soyer'den açıklama!
    Yunanistan'ın antisemit bakanı kendini affettirmeye çalışıyor! 'Tek müttefikimiz o ülke'
    Yunanistan'ın antisemit bakanı kendini affettirmeye çalışıyor! 'Tek müttefikimiz o ülke'
    Karaman'da esnaflar buldu! Görüntüsüyle insanları korkuttu
    Karaman'da esnaflar buldu! Görüntüsüyle insanları korkuttu
    ‘Alkollü içki ve domuz eti satandan kurban alınmaz’
    ‘Alkollü içki ve domuz eti satandan kurban alınmaz’

    Günün Karikatürü

    28 Temmuz 2019
    Sol Kemalist medyadan provokasyon: Suriyelilerin katılmadığı eyleme skandal başlıklar!
    Sol Kemalist medyadan provokasyon: Suriyelilerin katılmadığı eyleme skandal başlıklar!
    Mesrure Üstün dualarla uğurlandı!
    Mesrure Üstün dualarla uğurlandı!