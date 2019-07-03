Uyuşturucu sattığı iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı Tekirdağ’da ‘uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak’ suçundan yakalanarak gözaltına alınan 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tekirdağ’da ‘uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak’ suçundan yakalanarak gözaltına alınan 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Çorlu Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde uyuşturucu operasyonu düzenledi.

Edinilen bilgilere göre; polis ekipleri uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Farklı zamanlarda düzenlenen operasyonlarda 67,76 gram sentetik kannabinoid maddesi, 44,01 gram skunk, 14 adet ecstasy hap ele geçirildi. Ayrıca 2 adet tabanca ve tabancaya ait şarjörler, biri ruhsatsız olmak üzere 2 adet av tüfeği, 48 adet av fişeği, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 6 bin 430 TL para ele geçirildi. Yapılan operasyonlarda yakalanarak gözaltına alınan T.Ç., D.Ç. isimli şüpheli şahıslar adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şahıslar ‘uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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