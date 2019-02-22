0553 313 94 23

Uyuşturucu satışı yapan 6 kişi tutuklandı

Ordu’nun Altınordu ve Kumru ilçelerinde sokak satıcılarına yönelik operasyonda uyuşturucu satışı yapan 6 kişi tutuklandı.

22 Şubat 2019 Cuma 13:57
Uyuşturucu satışı yapan 6 kişi tutuklandı

Ordu’nun Altınordu ve Kumru ilçelerinde sokak satıcılarına yönelik operasyonda uyuşturucu satışı yapan 6 kişi tutuklandı.


Ordu Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu ile mücadele kapsamında Altınordu ilçesinde sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmalarda 5 şüpheliden 5,55 gram esrar maddesi ele geçirildi. Operasyon kapsamında yakalanan 2 şüpheliye ait yerlerde yapılan aramalarda ise 30 gram esrar maddesi ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bin 870 TL paraya el konuldu. Yakalanan 2 şüpheli sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.


Ayrıca Altınordu ve Kumru ilçelerinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında sokak satıcılarına yönelik yapılan bir başka eş zamanlı operasyonda 18,30 gram kubar esrar geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 4 kişi de tutuklandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 13:57
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    7 kişilik aile takla atan araçtan sağ kurtuldu
    1. 7 kişilik aile takla atan araçtan sağ..
    2. Celal Doğan’dan GGC’ye ziyaret
    3. Antalyaspor’da tüm maçlarda oynayan..
    4. Nevşehir’de 3 yıl 4 ay hapis cezası..
    5. Başkan Dağdelen: “Kırıkkale’de..
    6. Yılmaz: "Toroslar’da ulaşılabilir..
    7. Uyuşturucu satışı yapan 6 kişi..
    8. Burdur’da enerji tüketimi arttı
    9. ‘Yeşil Okullar’ projesi Giresun’da..
    10. Ekvador’da 7.7 büyüklüğünde deprem..
    11. Renault'dan "yeni nesil" çağrı merkezi
    12. Alan, “Türkiye’nin en büyük köyü..
    13. Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum,..
    14. Ordu’da hurda bakır hırsızlığı
    15. Karaca avlayan 2 kişiye 12 bin lira..
    16. Suudi Veliaht'tan üç ülkeye on..
    17. ‘’Pasaport yakarken mutluydunuz değil..
    18. Van’a 69 hekim atandı
    19. Uysal, “Bizim davamız memleket davası”
    20. "Mescid-i Aksa bölünmez bir bütündür"
    21. Köpek ile kuzu kucak kucağa uyuyor
    22. "Grip salgını bizim için şu an risk..
    23. MHP sahada daha da güçlü
    24. Aksa Akrilik’e, kurumsal yönetimin..
    25. UEFA'dan Türk kulüplerine 70 milyon..
    26. Van’da‘ÇİM İl Koordinasyon Kurulu’..
    27. Siirt’te çıkan yangında ev ve ahır kül..
    28. Başkan adayı Özlü, “Düzce çok güzel..
    29. İnşaatta ruhsatsız silahlar ele..
    30. "2019, Afganistan barış sürecinde..
    Şarlatan Adnan'dan namaz tahrifatı!
    Şarlatan Adnan'dan namaz tahrifatı!
    Küstah çağrı! "Türkiye kırmızı çizgileri aştı"
    Küstah çağrı! "Türkiye kırmızı çizgileri aştı"
    Resmi Gazete'de yayımlandı! O söz artık...
    Resmi Gazete'de yayımlandı! O söz artık...
    Süleyman Soylu taciz iddialarına cevap verdi
    Süleyman Soylu taciz iddialarına cevap verdi
    Rusya ile NATO savaşırsa... 'Nükleer silaha başvuracağız'
    Rusya ile NATO savaşırsa... 'Nükleer silaha başvuracağız'

    Günün Karikatürü

    22 Şubat 2019
    Gezi isyanının “Büyük patron”u kim?
    Gezi isyanının “Büyük patron”u kim?
    Bu tarihe dikkat! 2040 yılında Türkiye...
    Bu tarihe dikkat! 2040 yılında Türkiye...