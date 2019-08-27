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‘Uyuşturucu satıcısının ayağını kırmaya polis görevlidir?’

Gazetemiz okurlarından Mete Selçuk, "Uyuşturucu satıcısının ayağını kırmaya polis görevlidir?" başlıklı yazısını bizimle paylaştı.

27 Ağustos 2019 Salı 11:51
‘Uyuşturucu satıcısının ayağını kırmaya polis görevlidir?’

Mete Selçuk/İstanbul

Biz bütünlüğümüzü korumaya çalıştıkça, içten içe eriyişimizi, yokoluşumuzu izlemek ne acı...

Her gün sosyal çöküşümüzü seyretmek ve üzülmek...

Daha dün, ne söz vermiştiniz siz siyasiler olarak...

Teröristleri “İDAM” etmeyecek miydiniz?..

N’oldu, vaz mı geçtiniz sözünüzden?

Peki ya “çocuk istismarcıları” n’oldu?..

Kararttıkları onca hayat yanlarına kâr mı kaldı?

Ya kadına şiddet...

Daha geçenlerde Emine Bulut diye bir hanımefendinin boğazı hunharca kesilip katledilmedi mi?.

Gelinen nokta yakışıyor mu çözüm merciinde olanlara?..

Ne yapıyorsunuz?..

Bırakın artık boş işlerle uğraşmayı...

15 Temmuz’da yıkamadıkları gibi, bizi Allah’ın izniyle dışarıdan hiçbir güç zaten yıkamaz.

Ama içeriden yıkılışımızı da seyretmeyin ve bu kötü gidişe bir önlem alın artık...

Nasıl ki her konuda kanun hükmünde kararname çıkarılabiliyorsa, kadın için, uyuşturucu satıcıları, çocuk istismarcıları ve terörist gibiler için de topyekûn mücadele adına birer kanun hükmünde kararname çıkarmak zor mu?..

Daha dün gibi hatırlıyorum İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu’nun uyuşturucuyla mücadele konusundaki sözlerini:

Okulun çevresinde bir uyuşturucu satıcısını gördüğümüz zaman, beni ne kadar kınarlarsa kınasınlar, ne kadar eleştirirlerse eleştirsinler o uyuşturucu satıcısının ayağını kırmaya polis görevlidir. Suçunu bana atsın. Bunun suçu neyse, 5 yıl içeride yatmaksa yatarız, 10 yıl içeride yatmaksa yatarız, 20 yıl içeride yatmaksa yatarız” diyerek bir gerçeği haykırmamış mıydı?

Siz kolay mı sanıyorsunuz uyuşturucu bağımlısı bir gencin ailesine ve kendisine çektirdiklerini...

Ve sonuçta; toprağa verilen gençlerin ve ailelerin yıkılışını...

Sona doğru içten içe eriyişimizi seyretmeyi bırakın...

Asli sorumluluklarınızı hatırlayın...

Şunu da asla unutmayın:

Yitip giden her canın vebali sizlerin üzerinedir...

Vebalin ne olduğunu da anlatmaya gerek yok..

Bu hainler için;

İDAM”sa idam, “LİNÇ”se linç...

Kararı siz verin...

Ve; uygulamayı da sahada görelim...

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Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 11:51
  1. İstanbul
  2. Mete Selçuk
  3. sosyal çöküş
  4. İDAM
  5. çocuk istismarcıları
  6. kadına şiddet
  7. Emine Bulut
  8. 15 Temmuz
  9. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
  10. uyuşturucuyla mücadele

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