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Uyuşturucu satıcısı ve kullanıcılar ormanlık alanda yakalandı

Adıyaman il Jandarma Komutanlığı ekipleri ormanlık alanda uyuşturucu satışı yapan ve içen kişileri yakaladı.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 10:24
Uyuşturucu satıcısı ve kullanıcılar ormanlık alanda yakalandı

Adıyaman il Jandarma Komutanlığı ekipleri ormanlık alanda uyuşturucu satışı yapan ve içen kişileri yakaladı.


Edinilen bilgiye göre, Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipler Zey köyü Karadağ ormanlık alanı içerisinde M.Aisimli şahsın uyuşturucu madde satışı yaptığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi.


Operasyonda şüpheli M.A.ile birlikte uyuşturucu kullandıkları düşünülenF.D., F.Ç., S.B., M.G. ve M.M.G.isimli şahısların yapılan üst aramalarında yaklaşık 40 gram ağırlığında sentetik cannabinoid maddesi veuyuşturucu satışında kazanıldığı değerlendirilen 470 TL ele geçirildi.


Şahıslar adli işlem yapılmak üzere gözaltına alınırken konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 10:24
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