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Uyuşturucu satıcısı olan 2 şahıs tutuklandı

Adıyaman’ın Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri tarafından üzerlerinde uyuşturucu ile yakalanan 2 şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

01 Mart 2019 Cuma 15:27
Uyuşturucu satıcısı olan 2 şahıs tutuklandı

Adıyaman’ın Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri tarafından üzerlerinde uyuşturucu ile yakalanan 2 şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


Edinilen bilgilere göre, Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince ilçe merkezinde uyuşturucu madde sattıkları tespit edilen M.K. (19), ile I.Y. (20), isimli iki şahıs yakalandı. Yakalanan şahısların yapılan üst aramalarında 25 gram satışa hazır bonzai maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu maddelerine el konulurken konuyla alakalı olarak her iki şahıs gözaltına alındı. Emniyete götürülen her iki şahıs daha sonra tamamlanan işlemlerinin ardından Kahta Adliyesine sevk edildi. Her iki şahıs burada çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 15:27
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