Uyuşturucu satıcısı 4 kişi yakalandı Erzurum İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde yürütülen emniyet ve asayiş hizmetleri kapsamında yapılan operasyonlarda uyuşturucu imalatı ve satışı yapan 4 kişi yakalandı.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde yürütülen emniyet ve asayiş hizmetleri kapsamında yapılan operasyonlarda uyuşturucu imalatı ve satışı yapan 4 kişi yakalandı.

Erzurum’da uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti suçunu işledikleri tespit edilen 4 şüpheli şahsa yönelik Jandarma Komutanlığı unsurlarınca, Aziziye ve Yakutiye ilçelerinde operasyon düzenlendi. Operasyonda 4 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. 5 adreste eş zamanlı olarak gerçekleştirilen aramalarda değişik cins ve miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Adliye’ye sevk edilen 4 şüpheli şahıs tutuklanarak ceza evine teslim edildi.

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