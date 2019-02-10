ANKARA (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Sadece hapse tıktığımız 57 bin uyuşturucu satıcısı değil, aynı zamanda onların örgüt yöneticilerinin de bir şekilde gereğini yerine getiriyoruz. Buradan namus ve şeref sözüdür, eğer bu uyuşturucu satıcılarını yerin yedi kat dibine mıhlamazsak namerdiz." dedi.

Yenimahalle ilçesindeki Demet Seçim Bürosu açılışında konuşan Soylu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini (KKTC) kısa süre önce ziyaret ettiğini anımsattı.

Soylu, KKTC'de PKK'nın peşine düştüklerini ve üniversitelerde PKK'nın ufak tefek yapılanmalarının olduğunu belirlediklerini ifade ederek, "Hiç merak etmeyin, değil Kıbrıs'ta nerede olursa olsun eğer bunları yerin yedi kat dibine kadar kaçırmazsak herkes bunun hesabını bizden sorsun." diye konuştu.

Kartal'da bir binanın çöktüğünü hatırlatan Soylu, orada yaşananların kimsenin başına gelmemesini temenni etti. Soylu, Kartal’da dört gün kaldıklarını, bu süre içinde olay yerinde Kartal Belediye Başkanını göremediğini söyledi.

Türkiye'nin uçak, bomba, araba gibi yerli üretim yapmasının yıllarca engellendiğini dile getiren Soylu, "Onlar istiyorlar ki hep birisinin uşağı olacağız. Biz kimsenin uşağı olmayacağız, özgür olacağız, bağımsız olacağız, güçlü bir Türkiye olacağız." ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu, şöyle devam etti:

"Bugün itirazları nedir biliyor musunuz? Amerika ile Avrupa ile topyekun saldırmalarının bir sebebi var. Niçin insansız hava aracı yapıyoruz? Niçin dünyanın en büyük havalimanını yapıyoruz? Niçin dünyanın en büyük barajını yapıyoruz? Niçin güçlü bir Türkiye olarak ayaktayız? İstiyorlar ki özgüvenimiz yoksun olsun, bacaklarımız titresin, Türkiye’nin içerisinde terör olsun, bütün kazandıklarımız teröre harcansın ama bir şey söyleyeyim, ne yaparlarsa yapsınlar isterlerse kıskansınlar, çatlasınlar, patlasınlar bugün yükselen, güçlü bir Türkiye var."



Türkiye’nin bugün başka bir boyutta olduğunu, birilerinin sözüyle eğilip kalkmadığını, talimatla hareket etmediğini ifade eden Soylu, bunun milletin sayesinde olduğunu vurguladı.

Milletin verdiği oyun önemli olduğunu hatırlatan Soylu, "Bizi terörle mücadele ettiren sizin verdiğiniz oydur, sandıktır, demokrasidir. Eğer bizi bundan yoksun bırakırsanız sesimiz artık güçlü çıkmayabilir." dedi.

Soylu, HDP'yi Meclise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun soktuğunu söyledi. TBMM'de plan bütçe görüşmelerinde HDP'lilerin, "Sizin askerleriniz, işgal askerleri..." ifadesini kullandığını dile getiren Soylu, "Biz ağzının payını verdik ama ona o lafı orada söyletene bakmak lazım. Kim söyletti? Şimdi de güya Apo’nun içeriden çıkması için milletvekilleriyle beraber Türkiye'nin bazı vilayetlerinde yürüyeceklermiş. Sizi yürütürsek bize adam demesinler." diye konuştu.

- "Her saldırıyı karşılayabilmek için ayaklarımızın güçlü durması lazım"

Ekonomik baskı, uyuşturucu ve terörle Türkiye'nin kuşatılmaya çalışıldığını anlatan Süleyman Soylu, şunları kaydetti:

"Güneyi ateş sardı. Irak, İran, Suriye, bir taraftan Yemen, Tunus, Sudan, Libya, Lübnan... Say sayabildiğin kadar. Bunun içerisinde istikrarlı bir ülke oluşturmak için güvenliğimizi en iyi şekilde tutabilmek, her saldırıyı karşılayabilmek için ayaklarımızın güçlü durması, vücudumuzun dik durması ve ülkemizin yarınlarına hep beraber umutla bakmamız lazım. Bunu birlikte yapabiliriz. Bunu başkasından medet umarak gerçekleştirebilecek bir Türkiye yok. Bunu bu millet bugüne kadar yaptı. Bugünden sonra da bu aziz, asil ve feraset sahibi millet yapacak."

- "Kandil'in önünde boynumuzu eğik bırakmayın"

Son 1,5 ayda Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu madde yakalamalarını gerçekleştirdiklerini dile getiren Soylu, "Sadece hapse tıktığımız 57 bin uyuşturucu satıcısı değil, aynı zamanda onların örgüt yöneticilerinin de bir şekilde gereğini yerine getiriyoruz. Buradan namus ve şeref sözüdür, eğer bu uyuşturucu satıcılarını yerin yedi kat dibine mıhlamazsak namerdiz." ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu, sadece terör ve uyuşturucuyla uğraşmadıklarını, Türkiye'ye tuzak kurmaya çalışanlar ile hırsızların da iflahını keseceklerini söyledi.

Soylu, vatandaşlara, "31 Mart akşamı Kandil'in önünde bizim boynumuzu eğik bırakmayın. Sadece Kandil'in önünde boynumuzu eğmeyin, 15 Temmuz'u yapanlara da fırsat vermeyin." diye seslendi.

Bakan Soylu, vatandaşlardan Yenimahalle Belediye Başkan adayı Veysel Tiryaki için oy istedi.