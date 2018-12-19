Uyuşturucu satıcılarına operasyon

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kente getirdikleri uyuşturucu maddeyi sokak satıcıları aracılığıyla satan zanlıların yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda tespit edilen iş yerlerine düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 5 kişi yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda 8 kilogram kubar esrar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.





