0553 313 94 23

Uyuşturucu satıcılarına göz açtırılmadı

Adana'da polis ekiplerinin bu yıl yaptığı 3 bin civarındaki operasyon sonucu yaklaşık 1,5 ton esrar ile 3 milyon uyuşturucu hap ele geçirildi, 4 bini aşkın kişi gözaltına alındı- Daha önce duvarlarındaki "torbacı aranıyor" yazısıyla gündeme gelen bir mahallede, aynı yerlerdeki "torbacı kalmadı" yazısı dikkat çekti

26 Aralık 2018 Çarşamba 09:41
Uyuşturucu satıcılarına göz açtırılmadı

ADANA (AA) - Adana'da polis ekipleri yıl içerisinde sıklıkla düzenlediği operasyonlarla uyuşturucu tacirlerine büyük darbe vurdu.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik yıl boyunca yaklaşık 3 bin operasyon düzenledi.

Bu operasyonlarda yaklaşık 1,5 ton esrar ile 3 milyon uyuşturucu hap ele geçirildi, gözaltına alınan 4 binden fazla kişi arasındaki 900 şüpheli tutuklandı.

Ekiplerin, kentte son yıllarda en fazla operasyon düzenlediği yerler arasında merkez Seyhan ilçesindeki Hürriyet Mahallesi oldu.

Son üç yılda yaklaşık 250 operasyonun düzenlendiği mahallede 400'e yakın kişinin gözaltına alındığı ve bunların 150'sinin tutuklandığı öğrenildi.

Daha önce duvarlarındaki "torbacı aranıyor" yazısıyla gündeme gelen mahallede, aynı yerlerdeki "torbacı kalmadı" yazısı dikkat çekti.

Mahalle sakinleri, polisin ısrarlı operasyonları neticesinde uyuşturucu satıcılarının bölgeden temizlendiğini belirterek, emniyet güçlerine teşekkür etti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 26 Aralık 2018 Çarşamba 09:41
  1. "Torbacı"
  2. Adana
  3. Duvar
  4. uyuşturucu
  5. yazı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(ABD'nin Suriye'den çekilmesi) Türkiye'nin kanaatinin alınması Ortadoğu'daki Türkiye'nin varlığının ve Ortadoğu'nun yeniden şekillenmesindeki yüksek katkısının da bir işareti olarak kabul edilmelidir. Artık Türkiye kabuğunu yır
    1. MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(ABD'nin..
    2. Hepsiburada'dan Lenovo ürünlerinde..
    3. Yelken Plaza’da yangın paniği
    4. Vestel'e Sanayi ve Teknoloji..
    5. İstanbul Barosu, darbecilerin borusu!
    6. Basketbol: THY Avrupa Ligi
    7. MHP Genel Başkanı Bahçeli:"Terörle..
    8. MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Ben..
    9. TCMB'den döviz depo ihalesi
    10. Rusya'da asgari ücret tutarı belli oldu!
    11. Bakan Varank, AA'nın "Yılın..
    12. TÜSİAD Başkanı Bilecik: "Çok önemli..
    13. FETÖ'ye yönelik "ankesörlü telefon"..
    14. TÜSİAD Başkanı Bilecik: "(Ekonomi) Şu..
    15. Bahçeli'den ABD açıklaması
    16. TÜSİAD Başkanı Bilecik: "İkinci 100..
    17. Güney Kore'de başkanlık sarayına yasa..
    18. Kırşehir'de yolcu otobüsünün devrilmesi
    19. Tokat'ta kar yağışı ulaşımı aksattı
    20. Yozgat ve Konya'da okullar tatil edildi
    Skandal sözlerin altında ne yatıyor?
    Skandal sözlerin altında ne yatıyor?
    Ve beklenen açıklama geldi... Ankara'da okullar tatil edildi
    Ve beklenen açıklama geldi... Ankara'da okullar tatil edildi
    Ukrayna'da özgün saldırı ve elektronik harp helikopteri hizmete sunuldu
    Ukrayna'da özgün saldırı ve elektronik harp helikopteri hizmete sunuldu
    Sudan'a Türkiye karşıtı rüşvet teklifi! 'İlişkileri kesin, parayı alın'
    Sudan'a Türkiye karşıtı rüşvet teklifi! 'İlişkileri kesin, parayı alın'
    Asgari ücret belli oldu
    Asgari ücret belli oldu

    Günün Karikatürü

    26 Aralık 2018
    Hainler aynı safta
    Hainler aynı safta
    CHP'nin "Özel" seçilmiş vekilinden Erdoğan'a hadsiz sözler
    CHP'nin "Özel" seçilmiş vekilinden Erdoğan'a hadsiz sözler