0553 313 94 23

Uyuşturucu satıcılarına ağır darbe

Güvenlik güçlerinin uyuşturucu satıcılarına yönelik yürüttüğü başarılı operasyonlar rakamlara da yansıdı.

05 Ağustos 2018 Pazar 11:44
Uyuşturucu satıcılarına ağır darbe

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı narkotimleri  uyuşturucu operasyonlarıyla  satıcılara göz açtırmıyor. Bu yılık ilk 7 ayında uyuşturucu satıcılarına yönelik 83 bin 160 operasyon düzenlendi. Operasyonlarda gözaltına alınan 117 bin 267 şüpheliden 13 bin 773'ü tutuklandı. Geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında operasyon sayısında  yaklaşık yüzde 32 , gözaltı sayısında yüzde  30,  tutuklu sayısında ise  yüzde 12'lik artış yaşandı.   Geçen yılın aynı döneminde  63 bin 205 operasyonda 90 bin 243 kişi gözaltına alınmış, bunların 12 bin 288'i tutuklanmıştı. 

44.5 TON ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

Bu yıl ki   operasyonlarda; 44 ton 585 kilogram  esrar, 9 ton  884 kilogram eroin, 251 kilogram kokain, 148 kilogram afyon, 521 kilogram bonzai, 289 kilogram metamfetamin, 4 milyon 417 bin 129 adet ectasy, 8 milyon 584 bin 245 adet captagon, 388 bin 12 adet sentetik ecza ve 5 milyon 673 bin 841 adet kök kenevir ele geçirildi. 
 
ELE GEÇİRİLEN EROİN MİKTARI YÜZDE 32 ARTTI

Ele geçirilen madde miktarında  bu yılın ilk 7 ayı ile  2017'nin ilk 7 ayı kıyaslandığında;  geçen yıl 7 ton 158 kg eroin ele geçirilirken bu yıl bu sayı 9 ton 884 kg olarak eroin yakalamada yüzde 38, metamfetamin yüzde 2.5, ectasy yüzde 243  artarken, esrar yüzde 63,  kokain yüzde 63, afyon yüzde 31,  bonzai yüzde 9,  captogon yüzde 49 azaldı.  

Ayrıca bu yıl Haziran Temmuz aylarında ele geçirilen maddelere bakıldığında ise   esrarda yüzde 29,  bonzaide yüzde 191,  kök kenevirde yüzde 442  artış yaşandı.

Haber Tarihi: 05 Ağustos 2018 Pazar 11:44
  1. uyuşturucu
  2. Emniyet
  3. GÜNCEL Haberleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ayağa kalkamayan ineğini beslemek için özel düzenek kurdu
    1. Ayağa kalkamayan ineğini beslemek için..
    2. Niğde’de trafik kazası: 4 kişi yaralı
    3. 13 bin 500 paket kaçak sigara ele..
    4. Üsküdar'da korkunç olay! Aracında ölü..
    5. Sınır kapısında bayram kalabalığı
    6. Demba Ba'ya ırkçı sözler! Çılgına döndü
    7. Abdulkadir ve Yusuf kararı!
    8. Bedelli askerlik başvurusu nereden..
    9. Erdoğan: Hasan bırak sohbeti ya!
    10. İstanbul Üsküdar'da korkunç olay!..
    11. Büyük vicdansızlık! Ayağı ve kuyruğu..
    12. Başörtüsü takmak isteyene 10 yıl hapis
    13. Ehliyet sınavında kağıt ve kalem..
    14. KPSS ÖABT soru ve cevapları yayınlandı..
    15. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan devrim..
    16. Süper Kupa sahibini buluyor!
    17. Uyuşturucu satıcılarına ağır darbe
    18. 2018/MTSKS-3 ehliyet sınav soruları..
    19. Bakan Bekir Pakdemirli kurbanlık..
    20. Bilecik: Gümrük Birliği güncellemesi..
    İstanbul üniversiteleri taban puanları 2018
    İstanbul üniversiteleri taban puanları 2018
    Erdoğan'dan ABD'ye karşı hamle: Talimatı verdim, mal varlıklarını donduracağız
    Erdoğan'dan ABD'ye karşı hamle: Talimatı verdim, mal varlıklarını donduracağız
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    POMEM PMYO 2 bin 500 polis alımı mülakat sonuçları
    POMEM PMYO 2 bin 500 polis alımı mülakat sonuçları
    ABD'den kritik hamle! Savaş hazırlıklarına başladı
    ABD'den kritik hamle! Savaş hazırlıklarına başladı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Diriliş Ertuğrul yeni sezon ne zaman başlayacak 2018
    Diriliş Ertuğrul yeni sezon ne zaman başlayacak 2018
    Akit soruyor: Kızlı erkekli evler hakkında ne düşünüyorsunuz?
    Akit soruyor: Kızlı erkekli evler hakkında ne düşünüyorsunuz?