0553 313 94 23

Uyuşturucu satıcılarına 372 bin TL’lik adli para ve hapis cezası

Ordu’nun Ünye ilçesinde 2 yıl önce düzenlenen ve 30 sanığın tutuklu olduğu uyuşturucu davasında karar verildi.

21 Şubat 2019 Perşembe 10:15
Uyuşturucu satıcılarına 372 bin TL’lik adli para ve hapis cezası

Ordu’nun Ünye ilçesinde 2 yıl önce düzenlenen ve 30 sanığın tutuklu olduğu uyuşturucu davasında karar verildi. Verilen kararda sanıklar hapis cezasına çarptırılırken, toplamda yaklaşık 372 bin TL’lik adli para cezası uygulandı.


Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 2017 yılının Şubat ayında Ünye merkezli yapılan uyuşturucu operasyonun karar duruşması gerçekleşti. 30 sanığın tutuklu olduğu ve aralarında imalatçı, sokak satıcısı ve ticaretini yapanların bulunduğu sanıklar hakkında rekor cezalar yağdı. 30 sanık hakkında çeşitli sürelerde hapis cezası kararı verilirken, toplamda 372 bin 300 TL’lik de adli para cezası uygulandı.


Tutuklu sanıklardan M.B. hakkında 30 yıl hapis ve 98 bin 420 TL adli para cezası kararı verilirken, F.A. hakkında 30 yıl hapis ve 50 bin TL adli para cezası, C.T. hakkında 30 yıl hapis ve 42 bin 160 TL adli para cezası, A.B. hakkında 30 yıl hapis ve 35 bin 120 TL adli para cezası, U.C. hakkında 24 yıl 4 ay hapis ve 28 bin 100 TL adli para cezası, Y.Ö. hakkında 17 yıl 6 ay hapis ve 37 bin 500 TL adli para cezası, F.I. hakkında 21 yıl 6 ay ve 11 bin 240 TL adli para cezası, S.U. hakkında 22 yıl hapis ve 10 bin TL adli para cezası, G.K. hakkında 21 yıl 6 ay ve 11 bin 240 TL adli para cezası, V.D. isimli sanık hakkında da 17 yıl 11 ay hapis ve 9 bin 360 TL adli para cezası uygulandı.


Diğer 20 sanığa da farklı sürelerde hapis cezaları verilirken, sanıklar çeşitli tutarlarda adli para cezasına çarptırıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 10:15
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mersin’de 4 katlı bina çöktü
    1. Mersin’de 4 katlı bina çöktü
    2. Katlanabilir ekranlı Samsung Galaxy Fold
    3. Atlantik Okyanusu'nda batan geminin..
    4. TAP’ta gaza basın mesajı
    5. Kartal'da riskli binaların yıkımı
    6. Balık fiyatlarında düşüş yaşanmıyor
    7. Samsung, Galaxy Watch Active, Galaxy..
    8. Eşini öldürdü, ‘geçimsizdi’ deyip..
    9. Evler kar altında kaldı
    10. Yavuz Bingöl gözyaşlarına hakim olamadı
    11. DG Sivasspor, Antalyaspor maçı..
    12. Savcının kızına "cinsel saldırı..
    13. TESK Genel Başkanı Palandöken: "Gıda..
    14. Türel: “Delikanlı olsunlar”
    15. Bolu'da kaçak içki operasyonu
    16. IMF sevicilerine S&P’dan cevap
    17. (Düzeltme) FETÖ’ye yönelik ’ankesörlü..
    18. 14 Şubat’ta ’Ayvacık’a Dikkat’ diye..
    19. 13 il ve KKTC'de operasyon!
    20. "Kocamaz şu an itibariyle Demokrat..
    Ünlü ilahiyatçılar noktayı koydu: Sigara haramdır!
    Ünlü ilahiyatçılar noktayı koydu: Sigara haramdır!
    Milyonları ilgilendiriyor! İnternet bankacılığı kullanan vatandaş...
    Milyonları ilgilendiriyor! İnternet bankacılığı kullanan vatandaş...
    Gündemi sarsan açıklama! "AK Parti yüzde 40'ın altına düşerse saldıracaklar"
    Gündemi sarsan açıklama! "AK Parti yüzde 40'ın altına düşerse saldıracaklar"
    Türk mucitlerin büyük başarısı! Alman ordusu harekete geçti
    Türk mucitlerin büyük başarısı! Alman ordusu harekete geçti
    Komşudan Suriye sınırına askeri sevkiyat!
    Komşudan Suriye sınırına askeri sevkiyat!

    Günün Karikatürü

    21 Şubat 2019
    ABD, Türkiye'ye karşı harekete geçti! Son bir haftada...
    ABD, Türkiye'ye karşı harekete geçti! Son bir haftada...
    Merkel'in sözleri Ivanka Trump'a renk attırdı
    Merkel'in sözleri Ivanka Trump'a renk attırdı