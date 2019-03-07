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Uyuşturucu satıcıları PKK’lı çıktı

Mersin polisinin, uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı operasyonlarda 3 kişi gözaltına alınırken, çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

07 Mart 2019 Perşembe 09:41
Uyuşturucu satıcıları PKK’lı çıktı

Mersin polisinin, uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı operasyonlarda 3 kişi gözaltına alınırken, çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Şahısların adreslerinde yapılan aramalarda ayrıca PKK/YPG terör örgütünü simgeleyen materyaller ele geçirilirken, şahısların daha önce örgütün birçok eylemine katıldığı ve örgüt adına çalışmalar yürüttükleri ortaya çıktı.

 

Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına göz açtırmıyor. Bu kapsamda operasyonlarını sürdüren ekipler, PKK/YPG terör örgütünün en önemli gelir kaynaklarından biri olan uyuşturucuyu tamamen bitirmek için yoğun çalışmalar yürütüyor. Kentte özellikle ’torbacı’ diye tabir edilen sokak satıcılarına nefes aldırmayan ekipler, merkez Akdeniz ilçesi Güneş Mahallesi ile Toroslar ilçesine bağlı Demirtaş ve Çukurova mahallelerinde operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda A.T., H.K. ve H.K. isimli uyuşturucu satıcıları gözaltına alınırken, çok miktarda uyuşturucu madde de ele geçirildi.



Torbacılar, PKK’lı çıktı

 

Gözaltına alınan şahıslardan 2’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 1’inin ise emniyetteki işlemleri sürüyor. Şahısların adreslerinde yapılan aramalarda ayrıca örgütsel dokümanlar ve resimlerde ele geçirilirken, şahısların da daha önce PKK/YPG terör örgütünün birçok eylemine katıldığı ve örgüt adına birçok faaliyet yürüttüğü belirlendi. Gözaltına alınan şahıslardan A.T.’nin kardeşinin de terör operasyonlarında dağda ölü olarak ele geçirildiği öğrenildi.

 

Öte yandan A.T.’nin evinde bulunan 2 kişiye de Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından terör örgütü propagandası yapmaktan işlem yapıldı.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 09:41
  1. Mersin
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