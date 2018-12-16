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Uyuşturucu satıcıları evin duvarına böyle yazmış!

Kahramanmaraş’ta uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda, 2 kişi gözaltına alındı. Uyuşturucu sattıkları belirlenen kişiler, hastane çıkışı kendilerini görüntüleyen gazetecilere, “İyi çek, güzel çek” dedi. Baskın yapılan evin duvarına ‘ihanetin olmadığı yerdesin’ yazıldığı görüldü.

16 Aralık 2018 Pazar 21:54
Uyuşturucu satıcıları evin duvarına böyle yazmış!

Alınan bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde satan ve kullanan şahıslara yönelik operasyonda; Menderes Mahallesinde bir bekar evine baskın yaptı.

Yapılan baskında evde bulunan 2 kişi gözaltına alındı. Narko timleri tarafından yapılan taramada evin tamamında yer alan çöp yığınları arasında hassas burunlu detektör köpeği ‘Alfi’ kısa sürede uyuşturucu maddelerin yerini tespit etti.

Çeşitli miktarlarda bulunan uyuşturucu maddelere el konulurken gözaltına alınan Mahmut Ü. ve Ali Merdan D., Necip Fazıl Şehir Hastanesi ek binasında alınan sağlık raporunun ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. 

'İyi çek, güzel çek'

Baskın yapılan evin duvarına ‘ihanetin olmadığı yerdesin’ yazan uyuşturucu satıcıları ise hastane çıkışı kendilerini görüntüleyen gazetecilere, “İyi çek, güzel çek” dedi.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 16 Aralık 2018 Pazar 21:54
  1. uyuşturucu operasyonu

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