Uyuşturucu satan şahıs tutuklandı Adıyaman’da, polis ekiplerince uyuşturucu sattığı tespit edilen şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Adıyaman’da, polis ekiplerince uyuşturucu sattığı tespit edilen şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edilen M.Ö., isimli şahsın iş yerinde arama yapıldı. Gerçekleştirilen aramada 56 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu maddesine el konulurken şahıs gözaltına alındı. Polis merkezinde işlemleri tamamlanan şahıs daha sonra adliyeye sevk edildi. Burada mahkemeye çıkarılan M.Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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