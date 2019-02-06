Uyuşturucu sanığına hapis cezası
Elbistan ilçesinde "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti" suçundan yargılanan sanığa, 12 yıl 6 ay hapis cezası ve 16 bin 660 lira para cezası verildi06 Şubat 2019 Çarşamba 18:05
KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde "uyuşturucu ve uyarıcı madde" ticareti yaptığı iddiasıyla yargılanan sanık, 12 yıl 6 ay hapis ve 16 bin 660 lira para cezasına çarptırıldı.
Elbistan Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Emrah Bostancı ve avukatı katıldı.
Bostancı savunmasında, suçlamaları kabul etmeyerek beraatini istedi.
Mahkeme heyeti, sanığa, "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan 12 yıl 6 ay hapis ve 16 bin 660 lira para cezası verdi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde satışı yaptığı iddiasıyla Emrah Bostancı'yı 2 Mayıs 2018'de bir eve düzenledikleri operasyonda gözaltına almıştı.
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