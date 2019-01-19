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Uyuşturucu operasyonunda sahte para fışkırdı

İstanbul'da Jandarma ekiplerince aynı apartmanda 2 farklı ikamete düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 1 milyon 51 bin 100 lira sahte para ve uyuşturucu madde bulundu.

19 Ocak 2019 Cumartesi 12:03
Uyuşturucu operasyonunda sahte para fışkırdı

Jandarma ekiplerince aynı apartmanda 2 farklı ikamete düzenlenen eş zamanlı operasyonda, sahte para ve uyuşturucu madde ele geçirdi.

Alınan bilgiye göre, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Fatih'te bir apartman dairesinde sahte para bulunduğu istihbaratı üzerine harekete geçti.

Ekipler, olayla bağlantılı olarak aynı apartmanda bulunan başka bir dairede ise uyuşturucu madde satışı yapıldığını tespit etti. Jandarma ekipleri bunun üzerine 2 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı.

İlk adrese yapılan ve "Vadi" ismindeki narkotik köpeğinin de kullanıldığı baskında, yüklü miktarda uyuşturucu madde, 3 ruhsatsız tabanca, 1 hassas terazi ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 5 bin lira ele geçirildi.

Hep sahte para hem uyuşturucu

İkinci daireye yapılan operasyonda ise mutfak dolabına konulan kolilerin içerisinde toplam 1 milyon 51 bin 100 lira sahte banknot bulundu.

Baskında gözaltına alınan Y.T. tutuklanırken, olayla bağlantılı diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

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Haber Tarihi: 19 Ocak 2019 Cumartesi 12:03
  1. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı
  2. sahte para
  3. uyuşturucu operasyonu

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