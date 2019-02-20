Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı Eskişehir’de düzenlenen operasyonda 9 kilogram 660 gram esrar ele geçirilirken, gözaltına alınan 10 şüpheli şahıstan 2’si tutuklandı.

Eskişehir’de düzenlenen operasyonda 9 kilogram 660 gram esrar ele geçirilirken, gözaltına alınan 10 şüpheli şahıstan 2’si tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 10 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, şahısların üzerilerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 9 kilogram 660 gram esrar maddesi, 3,05 gram bonzai maddesi, 28,75 gram metamfetamin maddesi, 1 adet silah ve 10 adet mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 10 şüpheliden adliyeye sevk edilen 2 zanlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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