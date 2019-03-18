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Uyuşturucu operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı

Kayseri’de uyuşturucu tacirlerine yönelik Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonda, 8 kişi gözaltına alındı.

18 Mart 2019 Pazartesi 08:07
Uyuşturucu operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı

Kayseri’de uyuşturucu tacirlerine yönelik Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonda, 8 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik olarak Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalar sonucunda S.B. (29), C.D. (49), İ.A. (30), İ.A. (23), S.Ö. (33), G.Ö. (33), O.Ö. (26) ve H.K. (27) isimli 8 şahıs yakalandı. Yakalanan şahısların yapılan üst, ev ve araç aramalarında satışa hazır 8 parça halindetoplam 5.20 gram gelen metamfetamin maddesi, 3 parça halinde toplam ağırlığı 31.30 gram gelen bonzai maddesi, 2 adet uyuşturucu madde ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen alüminyum folyo rulosu ele geçirildi.Yakalanan 8 şahıstan 5’i “Uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak” suçundan işlem yapılarak salıverilirken, S.B. (29), C.D. (49) ve İ.A.’ya (30) ise “Uyuşturucu madde ticareti yapmak” suçundan işlem yapıldı.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 08:07
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