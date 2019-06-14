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Uyuşturucu operasyonunda 6 tutuklama

Ordu’nun Ünye ilçesinde önce gün gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 şahıstan 6’sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

14 Haziran 2019 Cuma 16:36
Uyuşturucu operasyonunda 6 tutuklama

Ordu’nun Ünye ilçesinde önce gün gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 şahıstan 6’sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Ordu İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde, Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerinin 3 aydır teknik ve fiziki takibinin ardından önce gün sabah saatlerinde Ünye ve Fatsa’da çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.


Operasyonlarda gözaltına alınan 10 şahıs dün akşam nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme sonucunda E.T., M.Ç., M.E., K.İ.,İ.E. ve Ö.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şahıslardan M.D., M.B. ve G.Ç. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Ş.F.A. ise şartsız serbest bırakıldı.

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Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 16:36
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