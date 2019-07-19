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Uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerinin uyuşturucu satıcılarına yönelik olarak düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

19 Temmuz 2019 Cuma 21:45
Uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerinin uyuşturucu satıcılarına yönelik olarak düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Elbistan’a il dışından uyuşturucu madde getirileceği bilgisini alan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlileri, yaptıkları detaylı çalışma sonucunda M.A.Ü., H.S. ve M.K. isimli şahısları yakalayarak gözaltına aldı. Şahısların üzerinde ve ikametlerinde yapılan aramada, toplam 5 parça halinde 228.74 gram sentetik kannobionid (bonzai) uyuşturucu madde, 5 parça halinde toplam 4.90 gram ateş buz metamfetamin ve 23 adet ecstasy uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanan 3 şüpheli, Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.

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Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 21:45
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