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Uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı

Niğde’de jandarma ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüphelinin evinde34 adet çocuk pornolarının bulunduğu CD ele geçirildi.

11 Temmuz 2019 Perşembe 17:02
Uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı

Niğde’de jandarma ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüphelinin evinde34 adet çocuk pornolarının bulunduğu CD ele geçirildi.


Niğde İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından yapılan istihbarı çalışmadaMerkez Uluağaç kasabasında A.A’nın uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.


Jandarma ekipleri2 ay süre yaptığı fiziki ve teknik takibi sonunda 50 yaşındaki A.A’nın evine operasyon düzenledi. Operasyonda yapılan aramada, 40 gram esrar maddesi, 2 gram metamfetamin, 1 gram kokain, çiçek saksısında yetiştirilmiş 41 kök kenevir bitkisi, 300 gram haşhaş tohumu, 5 gram kenevir tohumu, 13 adet kaçak kazıdan elde edilmiş muhtelif tarihi eser çok sayıda uyuşturucu kullanma aparatı ve alüminyum folyo ve34 adet çocuk pornolarının bulunduğu CD ele geçirildi.


Jandarma tarafından gözaltına alınan şüphelenin karakolda işlemleri devam ediyor.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 17:02
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