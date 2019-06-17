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Uyuşturucu operasyonuna 8 tutuklama

Antalya’nın Alanya ilçesi merkezli Manavgat’ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden 8’i tutuklandı.

17 Haziran 2019 Pazartesi 16:58
Uyuşturucu operasyonuna 8 tutuklama

Antalya’nın Alanya ilçesi merkezli Manavgat’ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden 8’i tutuklandı.


Alanya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımı engellemeye yönelik çalışmalarını sürdürdü. Ekipler yaptıkları çalışmalarda Antalya’nın Alanya ve Manavgat ilçelerinde bulunan çok sayıdaki daha önceden belirledikleri adreslere eş zamanlı baskın düzenledi. Baskınlarda H.I., M.Y., S.M., R.O., Y.E.S.V.S., Y.H., M.E., H.S. ve O.S. isimli 10 zanlı gözaltına alınırken yapılan aramalarda ise 2 kilo 653 gram esrar, 149 adet uyuşturucu hap, 351 gram metamfetamin, 3.36 gram eroin ve saksıya ekili vaziyette 3 kök Hint keneviri ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.Y. ve M.E. adli kontrol şartıyla serbest kalırken, diğer 8 şahıs ise sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Diğer yandan soruşturma kapsamından daha önceden 14 kişinin de tutuklandığı belirtildi.

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Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 16:58
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