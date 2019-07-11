Uyuşturucu operasyonu şüphelisi 5 kişi tutuklandı 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest kaldı Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından önceki gün düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanıp gözaltına alınan şüphelilerden 5’i kişi tutuklanırken, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından önceki gün düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanıp gözaltına alınan şüphelilerden 5’i kişi tutuklanırken, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince, uyuşturucu kullanan ve ticaretini yapan kişilere yönelik Bilecik merkez ve Bozüyük ilçesinde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alınmıştı. Polis sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.F., B.M.E, S.C.O., Ö.E ve O.Y. tutuklanırken, C.K. ve A.A. isimli şahıslar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan düzenlenen operasyonda 5 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparat (Bong) 2,54 gram esrar, 4,43 gram metamfetamin, 1,62 gram skunk, 5 adet ecstasy, 6,50 gram uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen beyaz toz, 1 adet hassas terazi, 1 adet muşta, 1 adet oluklu bıçak 8 adet 9mm tabanca fişeği, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 5 adet av tüfeği kartuşu ele geçirilmişti.

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