Uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı Kayseri’de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonda uyuşturucu madde bulunduran ve kullanan 8 kişi gözaltına alındı.

Kayseri’de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonda uyuşturucu madde bulunduran ve kullanan 8 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan G.D., M.Ç., C.S.Ü., A.K., L.G., M.G.,M.M.S. ve C.Ç isimlişahıslar yakalandı. Şahısların üstlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 1.07 gram metamfetamin, 2.80 gram esrar ve 5.90 gram kannaboid maddesi ele geçirildi.

Yetkililer, 7 şahıs hakkında uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmaktan, C.C. isimli şahıs hakkında ise Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmaktan işlem yapıldığını bildirdi.

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