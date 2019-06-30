Uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı Kayseri’de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalarda 8 kişi gözaltına alındı.

Kayseri’de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalarda 8 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. OperasyondaD.M., B.S.Ü., F.A., A.Ç., H.A., Y.A., G.A. isimli şahıslar yakalandı.

Yakalanan şahısların yapılan üst aramalarında 6 parça halinde toplamda 16.77 gram metamfetamin maddesi, 5 parça halinde toplamda 4.39 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi.

Yetkililer yakalanan 6 kişi hakkında uyuşturucu madde bulundurmak suçundan, Z.E. ve G.A. hakkında ise Uyuşturucu Madde Ticareti yapmaktan işlem yapıldığı bildirildi.

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