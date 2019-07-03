0553 313 94 23

Uyuşturucu operasyonları

Emniyet Genel Müdürlüğünce, son 2 günde 23 ilde yapılan operasyonlarda, 9 kilo 250 gram uyuşturucu madde ile 2 bin 66 uyuşturucu hap ele geçirildi

03 Temmuz 2019 Çarşamba 22:13
Uyuşturucu operasyonları

ANKARA (AA) - Emniyet Genel Müdürlüğünce (EGM), son 2 günde sokak satıcılarına yönelik 23 ilde yapılan operasyonlarda, 9 kilo 250 gram uyuşturucu madde ile 2 bin 66 uyuşturucu hap ele geçirildiği bildirildi.

EGM'nin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşıma göre, Narkotik birimlerince son 2 günde 23 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda, 9 kilo 250 gram uyuşturucu madde ile 2 bin 66 uyuşturucu hap ve 346 kök kenevire el konuldu.

Ayrıca, operasyonlarda 14 tabanca, 93 fişek, 11 hassas terazi ve 21 bin 405 lira ele geçirildi.

Uyuşturucuyla ilgili 257 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 22:13
  1. Uyuşturucu Operasyonları

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Akıncı Üssü davası
    1. Akıncı Üssü davası
    2. Mısır ve Ürdün 8 mutabakat zaptı ve..
    3. Cumhurbaşkanı Erdoğan nikah şahitliği..
    4. Büyükaydın ve Hacıkerimoğlu'ndan..
    5. Yılın transferi resmen açıklandı! 126..
    6. Uyuşturucu operasyonları
    7. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: “Bunun..
    8. "Washington Post, açıkça terör..
    9. Medipol Başakşehir'de yeni sezon..
    10. Voleybol 19 Yaş Altı Kadınlar Balkan..
    11. Trabzonspor, Nemanja Andusic'i..
    12. Hanımca Derneği'nden sapkınlara sert..
    13. Düzce'de uyuşturucu operasyonu
    14. "Libya'da düzensiz göçmenlerin..
    15. Ahmet Ağaoğlu, LGS Türkiye birincisini..
    16. Zonguldak Kömürspor’da olağan üstü..
    17. Hollanda'da "Profesyoneller Gençlerle..
    18. PKK'lı teröristlerle şiddetli çatışma:..
    19. "Mayıs ayı sonunda şampiyonluğu..
    20. Devrek’te trafik kazası: 5 yaralı
    21. Gülüç’te yaz futbol okulu açıldı
    22. Bir kent alarma geçti! Ölüm haberleri..
    23. Fenerbahçe, Topuk Yaylası'ndaki ilk..
    24. Elazığ'da kaçak kazı yapan şüphelilere..
    25. Samuel Eto'o Başakşehir'de!
    26. Atletico Madrid, Joao Felix’i 126..
    27. İtalya’da yanardağ aktif hale geçti: 1..
    28. Bursaspor, yeni sezon startını verdi
    29. Atletico Madrid, Joao Felix'i transfer..
    30. Yemen'in Taiz kentinde 2019'un ilk..
    Başörtüsüne saldıran Barış Yarkadaş'a CHP'li vekilden cevap!
    Başörtüsüne saldıran Barış Yarkadaş'a CHP'li vekilden cevap!
    Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan ile ilgili dikkat çeken çıkış!
    Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan ile ilgili dikkat çeken çıkış!
    Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki: Derhal özür dilemeli
    Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki: Derhal özür dilemeli
    23 Haziran seçimlerine yönelik çarpıcı tespit! ‘AK Parti kendi içinden vuruldu’
    23 Haziran seçimlerine yönelik çarpıcı tespit! ‘AK Parti kendi içinden vuruldu’
    Fatih Erbakan: İstanbul’u CHP’den alacağız
    Fatih Erbakan: İstanbul’u CHP’den alacağız

    Günün Karikatürü

    4 Temmuz 2019
    AK Parti taşları kaldırdı nankör zihniyet taş koydu
    AK Parti taşları kaldırdı nankör zihniyet taş koydu
    Saadet cephesinden CHP'ye eleştiri: Resmen uçuruma gidiyoruz
    Saadet cephesinden CHP'ye eleştiri: Resmen uçuruma gidiyoruz