Uyuşturucu operasyonları Emniyet Genel Müdürlüğünce son 5 günde 31 ilde yapılan operasyonlarda, 18 kilo uyuşturucu madde ile 6 bin 386 uyuşturucu hap ele geçirildi

ANKARA (AA) - Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından son 5 günde 31 ilde sokak satıcılarına yönelik operasyonlarda, 18 kilo uyuşturucu madde ile 6 bin 386 uyuşturucu hap ele geçirildiği bildirildi. EGM'nin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşıma göre, Narkotik birimlerince son 5 günde 31 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda yaklaşık 18 kilo uyuşturucu madde ile 6 bin 386 uyuşturucu hap ve 16 kök kenevire el konuldu. Operasyonlarda ayrıca 65 fişek, 2 tabanca, 3 hassas terazi ve 18 bin 50 lira ele geçirildi. Uyuşturucuyla ilgili 163 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.



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