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Uyuşturucu madde ticaretine 1 tutuklama

Antalya’nın Manavgat ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 1 şüpheli tutuklandı.

07 Mart 2019 Perşembe 11:44
Uyuşturucu madde ticaretine 1 tutuklama

Antalya’nın Manavgat ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 1 şüpheli tutuklandı.


Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince yapılan çalışmalarda Salkımevler Mahallesi’nde bir araç içerisinde bulunan E.Y. ile Y.Y. isimli şahıslar üzerinde yapılan kontrolde 1.6 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.


Şahısların uyuşturucu maddeyi temin ettikleri şahsın T.Ç. olduğunu beyan etmeleri üzerine şahsın ikametinde yapılan kontrolde T.Ç, M.T, C.P. ve Kırgızistan uyruklu O.S. gözaltına alındı. Cumhuriyet Savcısından alınan arama kararı üzerine şahısların üzerinde ve ikamette yapılan aramada T.Ç.’nin üzerinde 0.2 gram, M.T.’in üzerinde 0,3 gram, ve ikamette 0,6 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Şüphelilerden E.Y, Y.Y, M.T, C.P, O.S. ve T.Ç hakkında "uyuşturucu madde ticareti yapmak ve kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak" suçlarından adli işlem yapıldı. Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığınca işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen T.Ç. Manavgat Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 11:44
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