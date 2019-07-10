Uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslar yakalandı Kayseri İl Emniyet Müdürlüğünün yaptığı çalışmalar sonucunda uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapan 13 şahıs yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğünün yaptığı çalışmalar sonucunda uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapan 13 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, dün Kayseri Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından il genelinde uyuşturucu madde kullanan ve uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışmalar yapıldı. Yapılan çalışmaların sonucunda E.D, T.B, K.D, A.S, Z.D, I.G, F.B, M.D, B.T, C.E, Ö.A, M.Z.K.A, ve T.K isimli 13 şahıs yakalandı.

Şahısların üzerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 3 parça halinde toplamda 2.30 gram Sentetik Kannobinoid maddesi, 7 parça halinde toplamda 7.90 gram Metamfetamin maddesi ve 1 adet Ecstasy hap ele geçirildi.

Ele geçirilen uyuşturucu maddelere el konulurken, yakalanan 13 şahısa uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan işlem yapıldı.

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