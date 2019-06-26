Uyuşturucu madde ile yakalanan şahsa adli kontrol Samsun’da evinde uyuşturucu madde ele geçirilen bir kişi, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun’da evinde uyuşturucu madde ele geçirilen bir kişi, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında ikametinde uyuşturucu madde satışı yaptığı ve ikamette uyuşturucu madde kullandırdığı bilgisi edinilen T.A.’yı yakalayarak gözaltına aldı. T.A.’nın üzerinde yapılan aramada 5,12 gram, ikametinde ise 48,40 gram bonzai ele geçirildi. Polisteki sorgusu tamamlanan T.A. "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Nöbetçi mahkemeye ifade veren T.A. mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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