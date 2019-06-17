0553 313 94 23

Uyuşturucu kullanıp kendini kesti

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde uyuşturucu madde kullandığı öğrenilen bir genç, kollarını keserek kendine zarar verdi.

17 Haziran 2019 Pazartesi 18:49
Uyuşturucu kullanıp kendini kesti

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde uyuşturucu madde kullandığı öğrenilen bir genç, kollarını keserek kendine zarar verdi.


Olay Kapaklı ilçesinde bulunan Kazak Gölü Mesire Alanı yolunda meydana geldi. Uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen ve psikolojisinin bozuk olduğu öğrenilen E.K. isimli bir şahıs kendine zarar verdi. Şahsı fark eden çevredekiler durumu 112 Acil Servis ve emniyet ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen emniyet ekipleri E.K.’nin kendisine zarar vermesini önlerken, sağlık ekipleri tarafından gence ilk tedavisi yapılarak Kapaklı Devlet Hastanesi’ne nakli gerçekleştirildi.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 18:49
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Karne hediyesi Esas 67 Burda AVM’den
    1. Karne hediyesi Esas 67 Burda AVM’den
    2. Trabzonspor, Fıratcan Üzüm ile 3+1..
    3. Uyuşturucu hap ve bonzai ile yakalanan..
    4. Uyuşturucu ticaretine adli kontrol
    5. BEÜ Uydu Görüntüleme Sistemleri..
    6. Gölbaşı'nda fırtına hayatı olumsuz..
    7. Grizu-263 Uzay Takımı NASA’nın..
    8. Kassel Bölge Valisi'nin öldürülmesi
    9. Muhammed Mursi hayatını kaybetti
    10. Kırıkkale’de damat dehşeti:..
    11. FETÖ'nün iş dünyası yapılanması davası
    12. Gaziler ve şehit ailelerinden Kaymakam..
    13. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:..
    14. Eski Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed..
    15. Cami inşaatında çıkan yangın paniğe..
    16. Vicdansız sürücü, yayaya çarpıp kaçtı
    17. Çin'de 6 şiddetinde korkutan deprem
    18. Erdoğan'dan Muhammed Mursi açıklaması
    19. Avrupa Eskrim Şampiyonası Almanya'da..
    20. Keleş "İşbirliğimizi artırmaya..
    21. Camiye düşen yıldırım elektrik..
    22. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Muhammed..
    23. Mardin'de işçileri taşıyan minibüs..
    24. Bursa’da yağmur hayatı felç etti
    25. Pendik’te dehşet: Kız arkadaşını..
    26. Et ve Süt Kurumundan "Mehmetçiğe..
    27. Mısır'ın eski Devlet Başkanı Muhammed..
    28. Mısır'ın demokratik yöntemlerle..
    29. CHP'den işsizlik rakamı değerlendirmesi
    30. Telefonda başlayan tartışma silahlı..
    Hani 'her şey çok güzel' olacaktı? Uğur Dündar, Tunç Soyer'e isyan etti
    Hani 'her şey çok güzel' olacaktı? Uğur Dündar, Tunç Soyer'e isyan etti
    Dikkat çeken rakamlar! Yıldırım ikiye katladı
    Dikkat çeken rakamlar! Yıldırım ikiye katladı
    Temel Karamollaoğlu açıkladı: Biz buna rıza gösteririz
    Temel Karamollaoğlu açıkladı: Biz buna rıza gösteririz
    Ekrem'in 'it'i canlı yayına damga vurdu
    Ekrem'in 'it'i canlı yayına damga vurdu
    VİP Ekrem'den hırçın davranışlar! Yalanlarını canlı yayına taşıdı
    VİP Ekrem'den hırçın davranışlar! Yalanlarını canlı yayına taşıdı

    Günün Karikatürü

    16 Haziran 2019
    Davutoğlu’nun medya takımı 'İmamoğlu aşkı'yla! Hayrettin Karaman’ın yazısına “Pir Sultan”la cevap verdi!
    Davutoğlu’nun medya takımı 'İmamoğlu aşkı'yla! Hayrettin Karaman’ın yazısına “Pir Sultan”la cevap verdi!
    Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye akılalmaz iftira!
    Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye akılalmaz iftira!