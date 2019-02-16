Uyuşturucu kullandıkları düzenekle birlikte yakalandılar AYDIN (İHA) – Aydın’ın Didim ilçesinde, polisin şüphe üzerine yakaladığı 2 kişinin üzerinden uyuşturucu madde ve uyuşturucu içmekte kullanılan aparat ele geçirildi.

AYDIN (İHA) – Aydın’ın Didim ilçesinde, polisin şüphe üzerine yakaladığı 2 kişinin üzerinden uyuşturucu madde ve uyuşturucu içmekte kullanılan aparat ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre; Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Efeler Mahallesinde durumundan şüphelenilerek durdurulan araç içerisinde bulunan S.A. ve M.A.’nın üzerinde arama yapıldı. Yapılan aramada S.A.’nın üzerinden 3 adet alüminyum folyo içerisinde kristal olarak tabir edilen uyuşturucu madde, M.A.’nın üzerinden ise skunk olarak tabir edilen uyuşturucu madde sarılı sigaralık ve bir adet kristal içmekte kullanılan bong adlı düzenek ele geçirildi. İfadelerine başvurulan şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.

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