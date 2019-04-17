0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Uyuşturucu kullanan genç çırılçıplak sokak ortasında yürüdü

Osmaniye’de uyuşturucu kullandığını ileri sürülen genç, soyunarak çırılçıplak sokak ortasında yürüdü.

17 Nisan 2019 Çarşamba 16:33
Uyuşturucu kullanan genç çırılçıplak sokak ortasında yürüdü

Osmaniye’de uyuşturucu kullandığını ileri sürülen genç, soyunarak çırılçıplak sokak ortasında yürüdü.


Edinilen bilgiye göre, şehrin en işlek caddelerinden biri olan Atatürk Caddesi Mithatpaşa İlkokulu civarında yolun ortasında üzerinde hiç bir şey olmayan ve çırılçıplak yürüyen genci görenler hemen telefonlarına sarıldı. Çevredekilerin şaşkın bakışlarına aldırmayan ve isminin M.Y. olduğu öğrenilen genç, bir süre sonra polis tarafından gözaltına alındı.


Önce çarşı polis karakoluna ardından da sağlık kontrolü için Osmaniye Devlet Hastanesine götürülen 26 yaşındaki M.Y.’nin uyuşturucu kullandığı iddia edildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Nisan 2019 Çarşamba 16:33
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Polis uyuşturucu satıcılarına göz açtırmıyor
    1. Polis uyuşturucu satıcılarına göz..
    2. Manisa’da yanmış ceset bulundu
    3. İBB'deki devir saati belli oldu
    4. Kore Büyükelçisi Choi Hong-Chi’den..
    5. Kardeş şehir Marl heyeti Kuşadası’nda
    6. Uyuşturucu kullanan genç çırılçıplak..
    7. Yüksekovalı işçi karton kutudan..
    8. Milletvekili, sendika ve federasyon..
    9. Bodrum’da taş evde çıkan yangın..
    10. Van’da sanal oyunlarla ilgili il planı..
    11. 2. Uluslararası İmam Hatip Öğrencileri..
    12. Uganda: "Sudan’ın devrik lideri..
    13. Turgut Özal Tıp Merkezine ikinci konuk..
    14. 4. Gıda-Tarım Hayvancılık Fuarı açıldı
    15. İYİ Parti delil dolu bavuldan rahatsız..
    16. Dolgu sahasında proje etüt çalışmaları..
    17. Metro üzerindeki eylem gözaltıyla bitti
    18. Rezidansın 10’uncu katından düşen..
    19. Hindistan’da parlamento seçimleri
    20. Michael Skibbe, Dortmund’a döndü!
    21. Yavuzeli’nde muhtarlar mazbatalarını..
    22. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden..
    23. Coca-Cola İçecek "Yerel Zincirler..
    24. "Dünyanın en güçlü sporcuları"..
    25. Ünal: "İstişare etmeyen bizden..
    26. Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı
    27. Bilecik’te Turizm Haftası etkinlikleri..
    28. Reflüde cerrahi müdahale mümkün mü?
    29. FETÖ'den yargılanan sanığa hapis cezası
    30. Afyonkarahisar’da ilginç yolculuk
    Saadet Partisi'nden yeni "genel merkez" kararı
    Saadet Partisi'nden yeni "genel merkez" kararı
    Hulusi Akar: Öyle bir bina yaptık ki Pentagon'a rakip olacak
    Hulusi Akar: Öyle bir bina yaptık ki Pentagon'a rakip olacak
    Payitaht Abdülhamid setinde feci kaza! Ünlü oyuncu hastaneye kaldırıldı
    Payitaht Abdülhamid setinde feci kaza! Ünlü oyuncu hastaneye kaldırıldı
    Kadınları isyan ettiren mahallenin adı değişti
    Kadınları isyan ettiren mahallenin adı değişti
    Erdoğan talimat verdi! Sıfır tolerans
    Erdoğan talimat verdi! Sıfır tolerans

    Günün Karikatürü

    17 Nisan 2019
    Alman dergisinden S-400 yorumu: Ankara'nın izni olmadan kimse kuş uçuramaz
    Alman dergisinden S-400 yorumu: Ankara'nın izni olmadan kimse kuş uçuramaz
    YSK'dan mazbata kararı! İstanbul için de emsal olabilir
    YSK'dan mazbata kararı! İstanbul için de emsal olabilir