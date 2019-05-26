Uyuşturucu kullanan 5 kişi yakalandı
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalarda uyuşturucu kullanan 5 kişi yakalandı.26 Mayıs 2019 Pazar 08:54
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalarda uyuşturucu kullanan 5 kişi yakalandı.
Edinilen bilgiye göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda A.K., S.T., H.K., M.Ş. ve A.G. yakalandı. Zanlıların ev ve araçlarında yapılan aramalarda 28.10 gram eroin, 13 adet extacy hap, 10.40 gram esrar, 3.85 gram bonzai maddesi ve 1.15 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.
Yakalanan zanlılar hakkında uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçlarından işlem yapıldı.
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