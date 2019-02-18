Uyuşturucu kaçakçısıyla polis arasındaki nefes kesen kovalamaca MOBESE kamerasında (1) İstanbul’da düzenlenen 3 ayrı operasyonda, yüklü miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

İstanbul’da düzenlenen 3 ayrı operasyonda, yüklü miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Nefes kesen operasyonlardan birinde narkotik polisinin ‘dur’ ihtarına uymayan sürücünün kullandığı lüks cip ters yöne girip araçlara vurarak durdu. Otomobille polis ekipleri arasındaki kovalamaca MOBESE kameralarına yansırken, başka bir operasyonda yurt dışından kalas içinde uyuşturucu sevkiyatı güvenlik kamera kayıtlarına takıldı.

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