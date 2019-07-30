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Uyuşturucu ile mücadelede ‘UYUMA’ uygulaması

Manisa’nın Kula ilçesinde uyuşturucu satımı ve kullanımıyla ilgili ihbarların en güvenilir şekilde alınabilmesi için cep telefonlarına yüklenen bir program olan Uyuşturucu ile Mücadele Aplikasyonu (UYUMA) mobil uygulaması için vatandaşlar bilgilendiriliyor.

30 Temmuz 2019 Salı 16:35
Uyuşturucu ile mücadelede ‘UYUMA’ uygulaması

Manisa’nın Kula ilçesinde uyuşturucu satımı ve kullanımıyla ilgili ihbarların en güvenilir şekilde alınabilmesi için cep telefonlarına yüklenen bir program olan Uyuşturucu ile Mücadele Aplikasyonu (UYUMA) mobil uygulaması için vatandaşlar bilgilendiriliyor.


Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü Polis Merkez Amirliği personelleri tarafından İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünce geliştirilen ‘UYUMA’ mobil uygulaması için vatandaşlar afiş ve el broşürleri dağıtılarak bilgilendiriliyor.


Kula İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, çocuklar ve gelecek nesiller açısından uyuşturucu ve bağımlılığa karşı verilen mücadelede vatandaşların desteğinin beklendiği belirtildi.


Açıklamada şu bilgilere yer verildi: “Uyuşturucu ile Mücadele Aplikasyonu (UYUMA) mobil uygulamasının amacı; uyuşturucuyla mücadelede ihbar ayağını kolaylaştırmak ve yaygınlaştırmaktır. Uygulamayı telefonlarına indiren vatandaşlarımız, gerekli bilgileri girerek önce sisteme kaydolacaktır. Uyuşturucu satışı ve kullanımıyla ilgili herhangi bir olay gözlendiğinde ise vatandaşlarımız bu uygulamayla bildirimlerini kısa sürede yetkili mercilere iletebileceklerdir. İçişleri Bakanlığı bünyesindeki Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ile Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün kullandığı dijital alt yapılarla entegre edilmiş olan UYUMA, Android ve İOS marketlerden telefonlara ücretsiz indirilebilecektir.”

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 16:35
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