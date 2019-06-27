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Uyuşturucu ile mücadele standı kuruldu

Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı tarafından 26 Haziran Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılık ile Mücadele etkinlikleri kapsamında Esas 67 Burda AVM’ de uyuşturucu ile mücadele standı kuruldu.

27 Haziran 2019 Perşembe 11:38
Uyuşturucu ile mücadele standı kuruldu

Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı tarafından 26 Haziran Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılık ile Mücadele etkinlikleri kapsamında Esas 67 Burda AVM’ de uyuşturucu ile mücadele standı kuruldu.


Sağlık ekipleri tarafından kurulan standa gelen vatandaşlara öncelikle karbonmonoksit solunum cihazı ile solunum testi yaptırıldı, daha sonra test sonuçlarına göre vatandaşlara gerekli bilgilendirmeler ve yönlendirmeler yapıldı. Daha sonra sağlık ekipleri tarafından üzerinde "Uyuşturucu bağımlılığı nedir, etkileri, Uyuşturucu madde kullanan kişiler tedavi olabilir mi, Tedavi merkezleri nerelerdedir, Acil durumlarda ne yapmalı, Keşke demek zorunda kalmayın sevdikleriniz için, Alo 191 uyuşturucu ile mücadele danışma hattını arayınız" gibi üzerilerinde yazılı el broşürleri dağıtılarak gerekli bilgilendirmeler yapıldı.


İl Sağlık Müdür Vekili Dr. Ömer İnan Güven ise burada yapmış olduğu açıklamada; “Dünyada uyuşturucu kullanma alışkanlığında artış olması ve bunun insanlık için büyük bir tehdit oluşturduğu gerçeğinden hareket eden Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 1987 yılında aldığı bir kararla, uyuşturucusuz temiz bir toplum hedefine ulaşma ve uluslararası alanda eylem ve iş birliğini güçlendirme konusundaki karalığını vurgulamak amacıyla 26 Haziran tarihini “ Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılık ile mücadele Günü “ olarak belirlemiştir. Bu açıdan uyuşturucu ile mücadelenin etkin bir biçimde sürdürülmesi, madde kullanımının tüm nüfus açısından önlenmesi özellikle risk gruplarının (Çocuklar, gençler) korunması önceliklerimizi oluşturmaktadır. Bu kapsamda İlimiz Esas 67 AVM de Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığımız Tütün ve Madde Bağımlılığı ile Mücadele Birimimiz ve İl Emniyet Müdürlüğümüz Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile birlikte ortaklaşa bir stant düzenlenmiştir. Buradaki amacımız başta anne ve babalar olmak üzere gençlerimizi bilgilendirmeye ve bilinçlendirmeye yönelik kamuoyu oluşturmaktır. Sağlıklı bir yaşam için geleceğimiz olan çocuklarımızı ve gençlerimizi uyuşturucudan koruyalım, uyuşturucu bağımlılığından korunmanın en iyi yolu hiç başlamamaktır" dedi.

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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 11:38
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