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Uyuşturucu ile Mücadele Günü’nde operasyon

Balıkesir polisi, Dünya Uyuşturucu ile Mücadele Günü’nde tacirlere geçit vermedi.

26 Haziran 2019 Çarşamba 11:08
Uyuşturucu ile Mücadele Günü’nde operasyon

Balıkesir polisi, Dünya Uyuşturucu ile Mücadele Günü’nde tacirlere geçit vermedi. Uyuşturucu satıcılarını takibe alan ekipler, şehre giremeden zanlıları gözaltına aldı.


Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bursa’dan Balıkesir’e gelerek burada uyuşturucu ticareti ve torbacılık yapacakları yönünde ihbar bulunan bir aracı takip etmeye başladı. Balıkesir’in girişinde durdurulan araçta bulunan M.T. ile M.K. gözaltına alındı. Araçta yapılan aramalarda 2 bin 520 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 11:08
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