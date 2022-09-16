Uyuşturucu ile mücadele devam ediyor!

YENİ AKİT ANKARA

Terörle mücadele edildiği kadar terörün en büyük finans kaynağı olan uyuşturucu ile de mücadele son sürat devam ediyor. Son olarak Jandarma Genel Komutanlığı tarafından Diyarbakır’da başlatılan Eren Abluka-34 Operasyonu kapsamında Lice kırsalında düzenlenen operasyona ilişkin bilgiler paylaşıldı.

Jandarma Genel Komutanlığı resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, “Diyarbakır’da başlatılan Eren Abluka-34 Operasyonu kapsamında Lice kırsalında 164 ayrı noktada; 10 milyon 497 bin kök kenevir bitkisi, 1 milyon 185 bin kök skunk bitkisi, 1 ton 204 kilogram toz esrar, 854 kilogram kubar esrar ele geçirilmiştir” ifadeleri kullanıldı.