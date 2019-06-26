0553 313 94 23

Uyuşturucu ile mücadele çağrısı

26 Haziran Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığıyla Mücadele Günü’nde Yeşilay Adıyaman Şube Başkanı Hakan Özöncel,herkesi uyuşturucuyla mücadelede daha etkin olmaya çağırdı.

26 Haziran 2019 Çarşamba 17:01
Uyuşturucu ile mücadele çağrısı

26 Haziran Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığıyla Mücadele Günü’nde Yeşilay Adıyaman Şube Başkanı Hakan Özöncel,herkesi uyuşturucuyla mücadelede daha etkin olmaya çağırdı.


Adıyaman Şube Başkanı Hakan Özöncel, 26 Haziran Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, “Global düzeyde tüketim ve yapılan operasyonlarda ele geçirilen uyuşturucu miktarında maalesef bir artış gözlemleniyor. Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi 2019 uyuşturucu raporu gösteriyor ki özellikle Avrupa’da uyuşturucu madde kullanımında ciddi bir çeşitlilik söz konusu. Gençleri bağımlılıkla tanıştıran kötülük onlara maalesef çok yakın. Ancak, gerçekleştirilen operasyonlarda elde edilen başarılı sonuçlardaki artışla kolluk kuvvetlerimiz, binlerce gencimizin hayatını kurtarmaya devam ediyor. Onlara gösterdikleri çabalar nedeniyle teşekkürlerimi iletmek istiyorum.STK’larımızın, eğitimcilerin, medyanın, esnafların ve ailelerin destekleri de bağımlılıkla mücadelemizde en büyük motivasyonumuz. Buradan ailelere de bir çağrıda bulunmak istiyorum: Biz Yeşilay olarak her zaman yanınızdayız. Bu mücadele siz olmadan atılan her adım eksik kalacaktır. Bu yüzden bağımlıkla ve özellikle uyuşturucu ile topyekun mücadele etmeliyiz” dedi.


Herkesin uyuşturucu madde bağımlılığına karşı mücadelede elini taşın altına koyması gerektiğini belirten Yeşilay Adıyaman Şube Başkanı Hakan Özöncel, “Bağımlıklar konusunda önleyicieğitim programlarımızla Edirne’den Ardahan’a, anaokulundan yetişkin dönemine kadar herkes kendi yaş gruplarına göre bilgilendiriyoruz. Türkiye genelinde başlatılan bağımlılık önleme temelli Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programımızın(TBM) dünyada bir benzeri yok. TBM ile bugüne kadar 10 milyon öğrencimize ve 2 milyon yetişkine ulaştık, bağımlılıkla mücadelede farkındalıklarını arttırdık. Ayrıca bağımlılara ve ailelerine ücretsiz psiko-sosyal ve rehabilitasyon desteği verdiğimiz YEDAM ile her gün daha çok bağımlıyı hayata kazandırıyoruz.


Merak, özenti, kendini ispat etme, aile sevgisinden yoksun olma, boşlukta olma maalesef gençlerimizi uyuşturucuya itebiliyor. Ailelerimizden isteğimiz çocuklarıyla ilgilensinler, onlarla konuşsunlar. Bağımlılık hakkında bilgi sahibi olsunlar, tedavi olması gereken çocuklarına bir suçlu gözüyle değil iyileşmesi gereken bir hasta olarak baksınlar ve tedavide asla yalnız bırakmasınlar. Bağımlılıklara dair her türlü doğru bilgilere tbm.org.tr sitemizden ve YEDAM Danışma Hattımız 444 79 75 numarasından ulaşabilirler” diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 17:01
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Afrin’de çatışma: 1 asker şehit
    1. Afrin’de çatışma: 1 asker şehit
    2. NASA uzaya deney ve araştırma..
    3. Karadeniz’den kıyıya dönmekte zorlanan..
    4. Nadir Nadi Kütüphanesi Aliağa Gençlik..
    5. Diş Hekimliği Fakültesinde mezuniyet..
    6. Ordu, dijital oyun vadisi oluyor
    7. Kayıp genci arama çalışmaları çok..
    8. Elazığ’dan Suriye’ye 112’inci yardım..
    9. Merkezefendi Belediyesi’nde satranç..
    10. Tırda çıkan yangını itfaiye söndürdü
    11. Murzioğlu: “Çekya ile dış ticaret..
    12. PAÜ’lü öğrenciler 100 fidanı toprakla..
    13. Akit sordu, seçmen cevapladı! ‘Binali..
    14. Develi Belediyesi Personeli Sağlık..
    15. KAYÜ Mustafa Çıkrıkçıoğlu Meslek..
    16. KAYÜ Rektörü Karamustafa, Meslek..
    17. Vişne ağacından düşen yaşlı adam..
    18. ATO Başkanı Baran: “Vergi..
    19. ERÜ Mimarlık Fakültesi 2018-2019..
    20. Tunceli'de 3 terörist etkisiz hale..
    21. İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik..
    22. Dil ve Terminoloji Daimi Komisyonu..
    23. Kaymakam Kaya, Aler Yaşam Engelli..
    24. Kilis’te nöbekti eczane sayısı..
    25. Edirne'de yüzlerce göçmen yakalandı
    26. Yayalara trafik denetimi
    27. Cezayir Genelkurmay Başkanı'ndan..
    28. Başkan Arslan’dan İmamoğlu’na tebrik..
    29. Döviz kurları
    30. Ziraat odası başkanları afet zararı ve..
    İmamoğlu’nun yalanlarının akıl hocası ortaya çıktı
    İmamoğlu’nun yalanlarının akıl hocası ortaya çıktı
    Şamil Tayyar'dan flaş çıkış: Krizden çıkmak için tarihi fırsat
    Şamil Tayyar'dan flaş çıkış: Krizden çıkmak için tarihi fırsat
    MHP'den hükümete flaş çağrı: Bir bedeli olacaksa göze alınmalı
    MHP'den hükümete flaş çağrı: Bir bedeli olacaksa göze alınmalı
    Yeni partiyle ilgili flaş iddia! 'Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın hedef kitlesi onlar'
    Yeni partiyle ilgili flaş iddia! 'Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın hedef kitlesi onlar'
    Erdoğan'ın sözleri sonrası ABD'den yeni tehdit!
    Erdoğan'ın sözleri sonrası ABD'den yeni tehdit!

    Günün Karikatürü

    26 Haziran 2019
    'Yerli Soros' Osman Kavala'ya AK Partili vekilden şoke eden destek! Serbest bırakılmasını istedi
    'Yerli Soros' Osman Kavala'ya AK Partili vekilden şoke eden destek! Serbest bırakılmasını istedi
    Katar'dan Türkiye'ye yola çıktı... Dünyanın en büyüklerini gönderdiler
    Katar'dan Türkiye'ye yola çıktı... Dünyanın en büyüklerini gönderdiler