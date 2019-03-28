Uyuşturucu için pantolonuna gizli cep yapmış AYDIN (İHA) – Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, polis ekiplerinin yaptığı aramada pantolonunun astarına yapılan özel cepte 23 gram kristal ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

AYDIN (İHA) – Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, polis ekiplerinin yaptığı aramada pantolonunun astarına yapılan özel cepte 23 gram kristal ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre; Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında gerçekleştirilen çalışmada; uyuşturucu sattığı tespit edilen R.Ç.(33), yapılan takip sonucu Kadınlar Denizi civarında durduruldu. Şüphelinin yapılan üst aramasında pantolonunun astar kısmına yapılan cepte 23.19 gram metamfetamin (kristal) uyuşturucu madde ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen R.Ç., sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından"Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundantutuklanarak cezaevine gönderildi.

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